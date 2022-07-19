中華電攜手台達電 建置5G智慧工廠

中華電 (2412-TW) 今 (19) 日宣布，攜手台達電(2308-TW)，將 5G 企業專網導入台達電桃園二廠並建立智能產線，同時連結台達電在雲端及智慧製造上應用的優勢，聯手打造 5G 智慧工廠應用。

台達桃園二廠建立的智慧產線中，推展智慧物流、智慧分析及智慧訓練等相關應用，其中智慧物流將生產管理系統，結合 AGV 調度搬運材料與半成品在暫存倉及產線，進而讓生產線效率大幅提升，有效減少人力成本。

智慧分析透過台達研究院自主研發智慧監控影像稽核，判讀線上作業員是否依照作業指引順序動作，偵測配件是否缺漏，啟動發報功能。此外，產線工作人員搭配 AR 眼鏡，提供遠距協作服務，提升溝通效率，並將累積的相關經驗儲存於組織內的資訊平台。

另外，虛擬實境看板整合系統資訊，即時監控設備運作狀況，提升行動管理效率；眼動儀設備保養則透過眼動系統紀錄操作者動作，並利用 AR 引導技術員進行設備保養標準作業程序。

在智慧訓練上，台達則透過 VR 裝置的運用，提供新進人員虛擬作業環境進行教育訓練，讓作業員更能熟悉產線作業項目實際內容，增加效率。

中華電信透過建置 5G 基地台和邊緣運算設備 (MEC)，連結台達在雲端及智慧製造上應用的優勢，聯手打造 5G 智慧工廠應用。中華電持續發展 5G 創新應用，積極投入 5G 企業專網、智慧製造、AR 企業應用等，未來雙方也將密切合作，如機械設備組裝業專用的雲、地整合式製造執行系統 edgeMES 等製造營運管理應用，並開發出更多完整的智慧工廠解決方案，協助企業更快地跨越數位轉型門檻。