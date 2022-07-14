台灣5G網速評比 中華電、遠傳坐穩前段班

國際權威測速品牌 Ookla 今 (14) 日公布，台灣 2022 上半年 Speedtest 行動網速量測報告，根據報告結果，在「行動網速」項目中，中華電信以評分 99.36 分居冠，遠傳電信 (4904-TW) 以 91.63 分緊追在後，第三名開始則拉開差距，依序為台灣大 63.90 分、台灣之星 45.85 分、亞太電信 37.21 分。

「5G 網速」評比方面，中華電信評分為 325.02 奪冠、遠傳以 243.64 居次、台灣大則為 214.89。中華電信與遠傳一向擁有頻寬優勢，加上 AI 大數據等新技術加持、快速彈性的資源調動，長期以來坐穩網速前段班，和其他電信業者拉開差距。



電信業者為達成最佳網速，各有撇步，中華電採用 5G C-RAN 機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，整合資源及提升效率，因此能加速加量建設行動網路，達成網速全面稱霸的目標。

遠傳電信則是在 NCC 通過遠傳 2.6GHz(25MHz) 與亞太電信 700MHz(上下行合計 10MHz) 頻譜交換案後，積極展開 700MHz 頻譜擴充工程，運用自行開發的客戶體驗管理系統 (CEM) 進行數據分析，不僅室內網速平均提升高達 22%、室外網速平均提升高達 10%；網路用量尖峰時數大幅下降 15%，有感提升用戶的網路體驗。

未來台灣電信業將走向三足鼎立，頻譜資源整合效益可期，除了網速提升，更有助於環境永續，例如遠傳與亞太電信有超過 90% 的基地台均能整併，合併後將可達成可觀的節能減排成效。