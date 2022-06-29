Pinterest執行長將卸任 由Google前高層接棒

Pinterest(PINS-US) 周二 (28 日) 宣布，掌舵公司長達十多年的 Ben Silbermann 即將卸任執行長，並由 Google 前高層繼任。消息宣布後，Pinterest 盤後一度漲約 9%。

自 2010 年共同創立 Pinterest 後，Silbermann 便一直擔任執行長至今，他在談到職位變動時表示，他認為這是對 Pinterest 最有利的決定。

Silbermann 卸任後將轉任董事會執行主席，並由 Google 前高層 Bil​​l Ready 接手。Ready 曾任 PayPal 執行副總裁兼營運長，2019 年底離職後加入 Google 擔任商務總裁。

Ready 加入之際，Pinterest 正在尋求廣告以外的收入來源，包含電子商務。該公司 2020 年開始和 Shopify 合作，允許用戶透過點擊商家的網站連結來購買他們在自家平台上找到的產品，且上月還收購 AI 網購新創 The Yes。

然而，隨著消費者在疫情緩解後回流實體門市，網路消費支出下滑使 Pinterest 面臨龐大挑戰，但 Ready 並沒有因此而顧忌，他認為就算消費者花費更多時間在現實世界，線上參與度仍然很高，無論是在網路上還是實體門市完成消費，他相信購物的旅程往往始於網路。

Ready 並說，隨著用戶從平台上取得靈感，進行婚禮規劃、居家裝修和食譜創作等項目，Pinterest 準備在電商領域大展身手。

他說：「人們是有目的而來的，我認為這在生態系統中是非常獨特的。」

高層人事異動消息傳出後，Pinterest 周二盤後一度漲約 9%，截稿前漲勢收斂至 3.3%。該股周二收盤跌近 5% 至每股 19.7 美元，今年迄今已跌 45.8%。