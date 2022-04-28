〈財報〉Pinterest Q1營收獲利優預期、活躍用戶下滑 盤後仍勁揚9%

Pinterest(PINS-US) 周三 (27 日) 盤後公布第一季財報，即使全球月活躍用戶較去年同期下滑，但受廣告支出提振，Q1 營收、獲利均優於預期，盤後股價勁揚 9%。

Pinterest 共同創辦人兼執行長 Ben Silbermann 表示，公司的長期戰略執行在 Q1 取得良好進展，未來將繼續拓展原生內容和創作者生態系統。

Silbermann 並說，公司將對個性化購物介面進行測試，並公開 Pinterest API，方便所有開發者為 Pinterest 用戶、廣告商和購物商家打造應用程式。

展望未來，Pinterest 預期 Q2 營收年增 11%，因擴大對原生內容、用戶體驗、購物與行銷等方面的投資，營運費用估年增 10%，全年營運費用 (Non-GAAP) 估年增 35% 至 40%。

Pinterest 周三收跌 2.86%，收在每股 18.67 美元，截稿前，盤後股價大漲 9%。

Q1(截至 3 月 31 日止) 財報關鍵數據 (GAAP)

營收：5.75 億美元，年增 18%，優於 FactSet 預期的 5.73 億美元

淨損：528 萬美元，去年同期淨損為 2167 萬美元

全球月活躍用戶數 (MAUs)：4.33 億，年減 9%，低於 FactSet 預期的 4.379 億

(Non-GAAP)

淨利：6899 萬美元，年減 12%

調整後 EPS：10 美分，優於 FactSet 預期的 3 美分

調整後 EBITDA：7680 萬美元，年減 8%

Pinterest 將月活躍用戶數下滑歸咎於去年疫情的高基期，以及 Google 去年 11 月更新演算法導致的搜尋流量下滑。

按地區來看，美國地區用戶年減 13% 至 9400 萬，歐洲地區用戶年減 12% 至 1.2 億，其他地區用戶年減 6% 至 2.2 億。

儘管如此，全球每用戶平均收入 (ARPU) 仍在 Q1 達到 1.33 美元，年增 28%，且高於市場普遍預期的 1.31 美元。