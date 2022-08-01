上季獲利減少 蘋果未雨綢繆 罕見地在中國展開促銷活動

蘋果 (AAPL-US) 上周四 (28 日) 公布了 2022 年第 3 財季財報。營收 829.59 億美元，成長 2%，超過華爾街預期，但凈利同比下滑 11%。

就在公布財報次日，蘋果周五 (29 日) 正式啟動中國區夏日大促銷，活動內容涵蓋最熱門產品線，iPhone 13 系列優惠 600 元 (人民幣，下同)，最新款 iPhone SE 可省 200 元，iPhone 12 及 iPhone12 mini 可優惠 500 元，Apple Watch、AirPods 優惠 150 至 250 元。

通常蘋果打折很節制，只會在新機發表前夕促銷。這次提前半年啟動，力道雖然比不上 618，但對於蘋果而言，在非電商購物節期間降價促銷也很罕見。不過庫克在中國區打折引起熱議後回應：促銷和「與清理庫存沒有任何關係」。

大中華區已經成為蘋果成長引擎之一。根據 Canalys 數據，蘋果第 1 季全球出貨量上漲 8%，而中國區出貨量就增加 17%。上季成長失速，出現下滑，因此蘋果急需重振中國區用戶購買欲。

價格是最大的影響因素。iPhone 11 系列價格相較 iPhone Xs 系列大降，在全球賣出超過 1 億支。iPhone 12 增加了平價的 mini 款，Pro 和 Pro Max 比 iPhone 11 同等產品便宜 300 元。被很多用戶戲稱為「十三香」的 iPhone 13 則是配備提升，價格反而降低，iPhone 13 再次熱賣。

通常蘋果官方只會做兩種活動，一種是教育優惠，針對返校季的學生和老師，產品為電腦; 一種是新品上市後舊款促銷。一般購物平台如京東、拼多多、天貓舉行的降價活動，蘋果官方不會參與。

蘋果在價格上鬆口，無非也是為了盡量減少庫存。而大中華區是目前蘋果寄以厚望的市場，即便上季財報亮眼，蘋果仍然備感壓力。這家市值近 2.5 兆美元的巨無霸對經濟波動更敏感。

下半年 iPhone 14 的銷量將至關重要。一直跟蹤蘋果的分析師郭明錤表示，蘋果對 iPhone14 銷量預期為 9000 萬至 1 億支。這個數字和 iPhone 13 持平。而 digitimes 也報導，蘋果已經追加了 iPhone 14 和 Pro 元件的訂單，要盡快為 iPhone 14 清空道路。