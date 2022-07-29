美通過晶片法案 經濟部：樂見台廠能獲在地資源挹注

美國眾議院 28 日通過包含超過 520 億美元半導體補貼法案，並將由美國總統拜登簽字立法，對於美國晶片法案通過，經濟部今 (29) 日表示，美國是台灣的重要經貿夥伴、全球半導體最大市場，也是我國業者最大客戶，樂見台廠在全球布局時，能夠獲得在地資源挹注，並與美國資通訊供應鏈建立良好合作關係。

經濟部表示，台灣是全球半導體先進製造中心，我國業者考量各項基礎建設、人才資源，持續投入建設先進半導體製造廠，並把先進製程研發製造留在台灣，強調是最具韌性與競爭力生產模式。

經濟部進一步說明，台灣在半導體製造生產效率、供應鏈完整度、創新能量，始終維持世界頂尖，認為台灣半導體關鍵地位不會動搖，且台灣向來是世界夥伴，去年積極協助全球客戶緩解車用晶片困難即是明證。

半導體產業經過數十年發展後，經濟部說，「台灣製造」的晶片已被證明是最有效率的生產模式，也為國際客戶包括蘋果 (AAPL-US)、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等，提供高效率、高性價比的服務，相信無論是過去、現在或未來，台灣都將持續扮演全球供應鏈不可或缺的夥伴。

美國眾議院 28 日是以 243 張贊成票對 187 張反對票，通過這項聚焦在國內半導體生產和鼓勵科學研究的法案，法案全名為「晶片和科學法案」(Chips and Science Act of 2022)，包含 527 億美元半導體補貼、約 2000 億美元科學研究經費等。