伊雲谷看好下半年雲端動能 9月中旬轉上市

雲端應用服務商伊雲谷 (6689-TW) 執行長蔡佳宏今 (1) 日表示，隨著雲端服務需求大幅成長，低毛利的存儲產品占比也逐步下滑，今年毛利率將優於去年，至於雲端服務營收維持雙位數成長，下半年營收將優於上半年，目標年營收維持百億元；伊雲谷預計 9 月中旬掛牌上市。

伊雲谷成立於 2013 年，目前主要業務為雲端服務、存儲產品經銷，營收占比分別為 85%、15%；以雲端原生起家，針對企業不同應用面與服務業態，提供包含 ERP 企業核心系統雲端化、CRM 雲端服務系統，AI 人工智慧與資料數據分析等解決方案，及 OT 營運科技與資安、永續減碳等一站式多元解決方案。

伊雲谷 2014 年起即獲全球最大雲端運算服務供應商 AWS，傳承原廠專業技術，並陸續攜手 ERP 系統品牌廠 SAP、全球企業軟體供應商甲骨文、全球客戶關係管理品牌 Salesforce 等研發，且擁有多項專利 Atlas 雲管理平台提供多雲服務解決方案。

伊雲谷目前為 AWS 大中華區首家榮獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」，全球 AWS 諮詢合作夥伴僅 3% 具備此資格，也是大中華區最大 AWS 雲端託管服務提供者。客戶橫跨遊戲、金融、科技、零售等產業，國內主要售票系統公司、瑞典跨國家具集團、香港大眾系統機關、菲律賓最大銀行等都是客戶。

伊雲谷表示，隨著雲端需求持續成長，今年存儲產品預估將維持約 15% 比重，由於存儲產品毛利較低，在雲端服務營收維持 3 成以上成長下，將有助拉升整體毛利率；未來將以雲端產業為發展主軸，明年存儲產品比重可望進一步降低至不到 10%。

伊雲谷去年營收 101.49 億元，年增 44％；稅後純益 2.04 億元，年增 34％，每股純益 3.4 元。