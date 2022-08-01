永信建設上半年EPS 2.68元 下半年建案總銷120億元

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公告財報，上半年稅後純益為 5.83 億元，年減 25.74%，每股純益為 2.68 元，永信建設今年下半年還有 4 案即將完工銷售，包含高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」、楠梓「晴川」和「晴萃」，合計總銷約 120 億元，將為今年下半年主要營收動能。

永信建設第二季營收為 4.73 億元，毛利率為 53.49%，季增 5.15 個百分點，年增 11.6 個百分點，稅後純益 1.72 億元，季減 58.27%，年減 67.13%，單季每股純益 0.79 元。

永信建設上半年營收 16.19 億元，毛利率 49.84%，年增 8.68%，稅後純益為 5.83 億元年減 25.74%，每股純益為 2.68 元。

永信建設仍以先建後售模式銷售建案，預計下半年及 2023 年分別有 4 個與 6 個新建個案完工、銷售，預估總銷金額 250 億元。

永信建設 2022 年截至目前銷售個案包含左營「翡翠流域」、前鎮「R5 新世紀」以及仁武「耘川」等三案，今年下半年還有 4 案即將完工銷售，包含高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」、楠梓「晴川」和「晴萃」，總銷分別為 28 億元、51 億元、20 億元和 21 億元。

永信建設 2023 年預計有 6 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約 130 億元，公司對於未來營運動能審慎樂觀。