台股萬五得而復失 法人估基本面撐腰短線將反覆打底

電子股無力，台股萬五得而復失，法人認為，目前指數已經反應大部份評價面修正的利空因子，在基本面、財務面、獲利面穩健的情況下，預期指數可望進入反覆打底階段。

台股今 (1) 日量縮價跌終場收在 14981.69 點，回測 10 日線關卡，成交值量縮至 1788.45 億元，創下今年次低量紀錄。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳坤表示，大盤近期在萬五附近震盪，隨著聯準會升息 3 碼、重量級科技股財報表現優於預期、國際原物料價格回跌等，讓具有題材、業績成長的產業在 8 月預期將有表現空間，但要注意的是，仍需留意部分產業因終端需求放緩造成的庫存上升壓力。

廖炳坤指出，大盤指數自 7 月 12 日低點以來已彈升逾千點，站穩月線之上，但台股股價淨值比仍低於 5 年均值，本益比更僅有 10.9 倍，顯見指數點位已經反應大部份評價面修正的利空因子，在基本面支撐下搭配股價修正後的高殖利率優勢，指數有機會進入反覆打底階段。

廖炳坤認為，科技股宜聚焦半導體相關供應鏈、電子零組件類股與網通產業，以及蘋果供應鏈下半年新機推出的拉貨行情；傳產則看好紡織、製鞋、汽車工業、金融、塑膠、生技等。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股第 3 季的基本面仍有雜音，預期庫存調整所帶來的修正壓力，還在持續隨企業財報和展望陸續揭曉中，後續仍應留意。

蕭惠中表示，從目前訊息來看，並無法就判定市場已開始回升，僅可先以反彈來看，建議仍是以相對中性眼光看待後市，接下來仍需持續留意基本面的各式訊息。

展望後市，安聯投信表示，可持續尋找股價落後、評價相對便宜、價值浮現與受惠於長期趨勢的標的，其中電子股部份建議聚焦如 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等；非電族群部分則可關注可持續成長、基期較低，受惠結構性產業變化且獲利持續上修中的產業及公司。

