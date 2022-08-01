李顯龍與裴洛西會面 稱「美中關係穩定」對地區和平很重要

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周一 (1 日) 開啟亞洲行，首站與新加坡總理李顯龍、總統 Halimah Yacob 與其他內閣成員對話，李顯龍在會談時，特別強調「美中關係穩定」的重要性。

據新加坡外交部發布聲明，裴洛西一行將在 8 月 1 日和 2 日訪問新加坡。新加坡向美國國會代表團，肯定了兩國間「優秀和長期的夥伴關係」，討論了教育、人文、氣候變化等議題，並就如何加強兩國間社會凝聚力交換意見。

報導稱，雙方還討論了烏克蘭戰爭、台灣和中國大陸的緊張局勢、以及氣候變化等議題。李顯龍強調「穩定的美中關係，對地區和平與安全的重要性」，明顯是針對有關裴洛西考慮訪問台灣的發言。

此前，裴洛西所發布的聲明中，她表示將訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本，討論貿易、新冠疫情、氣候變化、安全和民主治理等議題，並未證實有關她可能訪問台灣的報導。

據 FlightRadar24 此前數據顯示，裴洛西專機在 8 月 1 日凌晨 4 時 20 左右，抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。

裴洛西將於周一晚些時候，出席在新加坡與美國商會舉行的雞尾酒招待會，但這一行程並不公開。

裴洛西周二會訪問馬來西亞，並拜會馬來西亞下議院議長 Azhar Azizan Harun。