三星：伺服器市場不確定性高 客戶可能暫時庫存調整

三星電子今 (28) 日召開電話會議，公司表示，儘管伺服器需求與總體因素相關性較弱，但由於 IC 缺料、經濟衰退等隱憂，伺服器、資料中心客戶有可能暫時進行庫存調整，目前伺服器市場不確定性很高。

三星表示，受惠資料中心客戶持續投資，高密度伺服器 SSD 產品需求強勁，且客戶為了降低缺料造成資料中心建置延誤，也開始採購低密度 SSD 產品。

三星認為，相對其他消費性產品，伺服器需求對於地緣政治、總體因素的波動相對較不敏感，主因伺服器是數位化過程中不可或缺的基礎設施，同時 AI 人工智慧等新技術都在加速資料中心的長期投資。

三星也強調，許多企業開始採用混合伺服器，企業將本地伺服器與資料中心並行的雲端伺服器結合，可持續增加基本伺服器建置需求。

不過，三星坦言，儘管伺服器需求具有彈性，很難說都會維持樂觀，因為目前一些問題正困擾該市場需求，例如部分 IC 零組件仍處於缺料狀態等，且若發生全球經濟衰退，即便伺服器客戶也將不得不經歷庫存調整，這將影響公司伺服器記憶體需求，整體而言，現階段伺服器市場的不確定性很高。

展望第三季，三星表示，預計 DRAM 第三季位元成長率將與第二季持平，成長中個位數；NAND 第三季位元成長率較第二季成長約 10%；第三季手機出貨量、ASP 將較第二季成長，平板電腦出貨量維持，而電視銷量將季增高個位數。