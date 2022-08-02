宏碁轉投資敦泰 Q2帳面恐認列逾4億元評價損失

品牌廠宏碁 (2353-TW) 去年砸近 15 億元投資驅動晶片廠敦泰 (3545-TW)，取得逾 3% 股權，不過，敦泰第二季股價波段跌幅達近 4 成，宏碁恐因此認列逾 4 億元評價損失，拖累業外收益，若進一步估算宏碁持股敦泰帳面價值，也下滑至 6.78 億元，較原投資金額腰斬。

宏碁去年以每股 199 元、斥資近 15 億元，取得敦泰約 7538 張普通股，持股 3.5%，隨著面板產業修正，驅動晶片庫存水位節節攀升，敦泰營運動能也轉弱，股價自今年 3 月底 146 元，一路跌到 6 月底的 90 元，第二季就跌掉 38.35%，公司對下半年展望也不樂觀，營運、股價仍有壓力。

隨著敦泰股價下跌，宏碁業外帳面表現也受拖累，雖可取得 1.18 億元的股息收入，但業外面臨不小壓力，根據宏碁首季財報顯示，至 3 月底止，宏碁持股敦泰股票價值僅剩 11 億元。宏碁財報仍在結算中，未對相關事宜回應。

宏碁投資敦泰金額不小，敦泰股價波動對宏碁業外將有一定程度的影響，從持股數、股價推算，宏碁第二季底持股敦泰股票帳面金額再下滑至 6.78 億元，對比首季約 11 億元，恐再認列約 4.32 億元評價損失，整體帳面價值更較當初投資的近 15 億元腰斬。

近期筆電市場需求同樣不容樂觀，宏碁日前釋出下半年景氣展望，認為下半年營運將比去年衰退，但對比疫情前 2019 年同期稍好，在本業、轉投資同步影響下，宏碁營運將面臨一定程度挑戰及壓力，不過宏碁集團近年持續孵育小金雞，可望替營運突圍角色，抵禦相關衝擊影響程度。