〈宏碁資訊轉上櫃〉本季轉上櫃 今年營運將創新高

宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 今 (13) 日舉行上櫃前媒體茶敘，展望今年，宏碁資訊看好資訊軟體暨服務市場成長，加上取得微軟 (MSFT-US)、谷歌(GOOG-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等三大雲端平台認證，對今年營運並不看淡，上半年營運也創下同期新高，法人預期，宏碁資訊全年營運將可望改寫新高。

宏碁資訊 6 月營收達 11.5 億元，月增 211.5%、年增 25.6%，累計第二季營收 20.96 億元，季增 29.2%、年增 17.7%，上半年營收 37.19 億元、年增 18%，單月、單季、上半年均創下歷史新高。

宏碁資訊以「最懂地端的雲端公司」為使命，董事長由宏碁董事長陳俊聖擔任，他說，宏碁資訊是集團在資訊服務產業中重要策略布局，專注數位轉型、雲端服務領域，也是集團逐步實踐多元事業引擎策略的重要動能。

展望未來，宏碁資訊總經理周幸蓉表示，未來將持續以 C3A+P 作為協助企業數位轉型的成長動能，包含提供雲端服務、產品加值應用開發、邊緣運算載具、智慧物聯網、平台服務等，並持續把既有閱讀、金流、購票平台做大，中長期也不排除透過併購策略夥伴，並規劃運用集團資源，拓展海外市場。

營收比重方面，宏碁資訊去年雲端及大量軟體服務約占 60.4%，應用開發及其他軟體服務、加值產品各占約 23.81%、15.79%，客群方面，高科技占 52%，政府及國營事業、金融、傳產及其他則各有 21%、14%、13%。

宏碁資訊 2012 年 2 月成立，前身為宏碁旗下電子化服務事業群商用軟體、應用開發與整合事業單位，目前客戶涵蓋政府、金融、電信、製造、醫療、教育、文化、高科技等，目前資本額約為新台幣 3.64 億元，宏碁持股約 72.44%。