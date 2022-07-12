宏碁陳俊聖等11位高層 6月加碼自家持股逾3000張

全球面臨高通膨壓力，擠壓筆電等消費性產品需求，讓品牌廠下半年展望相對保守，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖日前在股東會上強調，將持續加碼持股，如今承諾兌現，據公開資訊觀測站資料，包含陳俊聖在內等 11 位宏碁高階主管 6 月砸下逾 8800 萬元，加碼自家持股約 3274 張。

根據公開資訊觀測站資料，陳俊聖 6 月透過木實投資再加碼 1033 張自家持股，以 6 月平均股價 27.01 元計算，個人就砸下約 2790 萬元加碼持股。

不只陳俊聖，包含全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟、共同營運長黃資婷、高樹國、泛美營運總部總經理 Gregg Prendergast 各自加碼 405 張、342 張、244 張、373 張，泛亞營運總部總經理侯知遠則增加 190 張持股，若再加計技術長張瑞川、數位顯示事業總經理簡慧祥、法務長吳麗娟、財務長陳怡如、會計長陳玉玲等高層，合計宏碁 11 位高層 6 月加碼約 3274 張持股，斥資約 8843 萬元。

展望未來，宏碁認為，下半年不確定因素尚無法確定，但依目前整體產業情況判斷，今年下半年營運將不比去年好，但也不會比疫情前 (2019 年) 差，除非有其他新的因素發生，現階段也正持續減低整體庫存。

宏碁 6 月營收則達 309.45 億元，月增 39.5%、年增 3.1%，為近八年同期新高，第二季營收達 723.48 億元，季減 7.7%、年減 9.3%，累計上半年營收達 1507.21 億元，年減 0.4%，而統計宏碁第二季來自非個人電腦、顯示器事業營收已占整體營收約 21.1%，凸顯多重事業引擎持續發酵。

宏碁目前已有 8 家上市櫃、興櫃及公開發行子公司，近期旗下宏碁遊戲也通過證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，此外，宏碁資訊 (6811-TW) 最快本季也將由興櫃轉上櫃。