〈世界法說〉動態檢討資本支出 今年金額下修至230億元、調幅4%

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (2) 日召開法說，因應近期半導體產業劇烈波動，動態檢討資本支出計畫，今年資本支出估約 230 億元，較前次法說預估的 240 億元下修約 4%；第三代半導體 GaN 產品方面，良率已近量產水準，預計明年量產。

世界先進營運長尉濟時表示，為滿足中長期增加的晶圓代工需求，實現對客戶擴產承諾，今年除廠房設備、例行性維修支出、晶圓三廠擴產計畫，將繼續五廠廠房及廠務設施修建工程，以明年底月產能達 2 萬片為目標進行設備採購，產能到位時間較原訂的明年上半年延後。

尉濟時強調，因應近期半導體產業劇烈波動，將保持與客戶與供應商間緊密溝通合作，動態檢討資本支出計畫，積極管理設備到貨與折舊攤提時間，在滿足客戶需求下完成務實產能擴張。

世界先進今年資本支出中 70% 將用於訂購及翻修晶圓五廠廠務設施與產能建置，20% 用於晶圓三廠產能擴充，其他 10% 則是各廠年度例行維修費用。

對於新廠產能，董事長方略再重申，產能擴充計劃都有與客戶簽長約，近期經濟下滑，客戶胃納量縮小，針對短中期產能建置會與客戶合作、共同面對產能需求，創造雙贏局面。

至於近來半導體產業景氣修正，是否會影響新建 12 吋廠計畫，方略則回應，相關規劃目前不變，雖然近期面臨景氣下修、庫存調整，長期計劃還是會進行，執行階段會以真正的市場與客戶需求來建產能，投資金額龐大，因此會與客戶很密切合作，不過目前「八字都還沒一撇」。

GaN 進度方面，尉濟時表示，產品良率已接近量產水準，部分客戶已驗證完成，正在等待幾個領導客戶做完產品認證，第四季就可望進入試產，明年量產。

