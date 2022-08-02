黃金低點強彈4% 佳龍逆勢飆漲停、金益鼎漲逾8%

市場預期聯準會 (Fed) 將放慢升息步調，激勵黃金期貨近五個交易日出現反彈大漲 4%，黃金明顯回升也激勵國內貴金屬精煉廠佳龍 (9955-TW) 與金益鼎 (8390-TW) 今 (2) 日逆勢攻高，佳龍早盤隨即亮燈漲停，金益鼎則上漲超過 8%。

Fed 主席鮑爾上周三召開決策會後記者會過後，黃金期貨共大漲超過 40 美元，可見市場預期 Fed 接下來的升息幅度將縮小，黃金因而收復 7 月部分失地，上周周線也收紅。Insignia 諮詢分析師 Karnani 認為，除非美元重挫、美國升息預期在 11 月之前觸頂，黃金才有可能回到 2000 美元。

國內兩大貴金屬回收精煉廠為佳龍與金益鼎，佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受黃金、白金價格影響相對明顯；金益鼎貴金屬回收營收比重約 5 成，一般金屬回收約占 4 成，而廢棄物處理服務營收約占 1 成。

受到黃金價格近期反彈激勵，吸引市場買盤搶進，佳龍早盤隨機亮燈漲停，金益鼎也上漲超過 8%，兩檔皆收復月線與季線，金益鼎一度站上半年線。

金益鼎表示，黃金作為避險資產，在美元走強之際表現相對較弱，但與其他金屬相比，黃金走勢仍維持一定水準，展望下半年，公司認為，營運多少受金屬下跌影響，且目前有一定庫存水位，但後市金屬價格變動仍是關鍵，若急跌可能會受波及，但價格趨穩則有助於營運走穩。