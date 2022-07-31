中國政府盯上半導體推手「大基金」高層 總座丁文武遭調查

據中國媒體 30 日報導，中國半導體發展幕後推手的「大基金」─ 國家集成電路產業投資基金高層，近期遭中國政府連番調查，連總經理丁文武也遭殃。

中國中央紀委國家監委表示，大基金總經理丁文武因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

丁文武在大基金成立迄今皆擔任總經理一職，但本月 28 日晚間傳出遭中國政府帶走調查，同月 15 日國家開發銀行國開發展基金管理部副主任、大基金管理人路軍涉嫌嚴重違紀違法接受中國政府調查，華芯投資副總高松濤等人也被調查。

據中國證監會行政處罰決定書顯示，高松濤 2017 年曾捲入一起與上市公司有關的內線交易案。

國家積體電路產業投資基金於 2014 年 9 月下旬成立，大基金第一期規模超過人民幣 1300 億元，第二期成立於 2019 年 10 月，規模超過 2000 億元，主要重點投資半導體業，建立 IC 設計、封裝測試、設備和材料等供應鏈。

大基金背後主要股東為財政部，持股 36.5%、國開金融持股 22.3%、中國煙草持股 11.14% 、北京亦莊國際投資發展持股 10.13%、中國移動集團持股 5.06%、其他股東持股 14.9%。

大基金一期投資企業包含匯頂科技、兆易創新、晶方科技、太極實業、華潤微、瑞芯微、 北方華創、三安光電等 20 家企業，目前第一期已進入退出期，一些投資專案將在 2019-2024 年逐步退場。

不過，大基金二期目前已接手半導體投資計畫，主要聚焦半導體設備、材料領域，第二期已投資中芯國際、紫光展銳、智芯微、華潤微、南大光電、中微公司、華天科技等 10 幾家公司。