美限縮對中晶片設備出口 專家：激發中國加快研發腳步

美國兩家晶片設備公司透露，華府對中國晶片的打壓，已從 10 奈米擴大至 14 奈米，專家認為，美方的目的是阻止中國晶片與其競爭，但美國打壓會成為激發中國加快研發腳步的動力，也將傷害美企利益。

彭博報導，半導體設備製造商科林研發公司 (Lam) 和科磊 (KLA-Tencor) 表示，拜登政府正悄悄強化美國半導體防線，禁止美國業者無照出售 14 奈米以下半導體設備，禁售對象不僅是中企，連在中國的台積電晶圓代工廠也可能被列入禁售範圍。

美國原先禁止先進技術 (10 奈米或以下) 半導體設備賣給中國企業，如今已將禁令擴大至 14 奈米。

環球時報報導，中國現代國際關系研究院美國所副研究員李崢表示，在美國政府眼中，14 奈米是晶片先進製程和落後製程的分水嶺，14 奈米及以下技術屬先進製程。

美國政府這次禁運的重點，是 14 奈米及以下技術的晶片設備，核心目的是配合美國《晶片法案》，在全力發展境內晶片製造之際，阻止中國獲取同樣製程的先進晶片設備，以達到遏止中國晶片與其競爭的目的。

李崢說，美方此舉可能著眼於未來，延後中國發展晶片先進製程的腳步，對中國晶片企業產生長期影響。

不過，李崢表示，美國打壓也會激起中國加快晶片研發腳步的動力，更加注重依靠自身力量發展高科技。

技術觀察專家瞬雨則認為，晶片是全球密切合作、科學分工的產業，美國打壓中國，勢必影響全球晶片產業正常發展，且中國是全球最大晶片市場，華府打壓中國，最終將傷害美企。

數據顯示，中國是科磊和科林全球最大市場，去年中國占科磊總營收的比率約為四分之一，科林的比重更高，約達三分之一。