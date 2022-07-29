北京暗示 今年中國經濟成長恐無法達標

中共周四（28 日）召開 7 月中央政治局會議，為下半年經濟重點工作定調，指示讓經濟運行維持在合理區間，但領導班子未宣布新刺激措施，更暗示全年經濟成長可能無法達標。

中共中央總書記習近平周四主持中央政治局會議，並表示「當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持『戰略定力』，堅定做好自己的事」，但他並未提出新刺激措施。

習近平指示，下半年要堅持穩中求進總基調，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，著力穩就業、穩物價，「保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果」。

中共在 4 月中央政治局會議中，表示要「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，但這次中共開會未明確提及這項目標，似乎顯示北京正在淡化今年的「約 5.5%」經濟成長目標。

幾乎沒有經濟學家預估中國今年能實現國內生產毛額（GDP）成長約 5.5% 的官方目標，尤其是上季經濟成長大幅降至 0.4% 後。

儘管 5.5% 成長目標已是中國四分之一世紀來最低目標，但如果中國的成長率進一步下降，可能會拖累全球經濟，原因是中國擁有龐大市場，在供應鏈中也扮演關鍵角色。

近月中國經濟面臨一系列挑戰，包括烏克蘭戰爭衝擊貿易、Omicron 變異株快速蔓延，以及房地產業景氣驟降。專家表示，房地產產業對整體經濟成長的貢獻高達三分之一。

荷蘭安智銀行（ING Bank）首席中國經濟學家彭藹嬈周四說，「5.5% 成長率不再是中國一定要實現的目標」。她表示，中國政府實際上等同擱置成長目標的決定，是明智之舉，可避免低效率重大刺激措施。她認為封控措施是年底前中國經濟面臨的最大挑戰。