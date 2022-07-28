價格難與中國面板廠競爭 LG Display退出南韓LCD面板業務

價格難與中國面板廠競爭 LG Display退出南韓LCD面板業務(圖片：AFP)
價格難與中國面板廠競爭 LG Display退出南韓LCD面板業務(圖片：AFP)

據報導，南韓面板大廠 LG Display 已決定，將在明年停止南韓國內市場的液晶顯示器 (LCD) 電視面板業務。

LG Display 決定在 2023 年退出國內 LCD 業務主因，是價格上無法與來自中國的面板製造商競爭，該公司的競爭對手 Samsung Display 先前也因同樣因素，將在今年年底退出 LCD 面板業務。

不過，LG Display 在中國廠的 LCD 面板產能，將會以較緩和的速度縮減，因為 LCD 占該廠產能的 90%。該公司也表示，將會減低用於電視的 LCD 產量，同時增加用於資訊科技設備上的 LCD 產量。

近期 LCD 面板行情持續下跌，6 月小尺寸電視 LCD 面板大宗交易價格月減 15%。全球性通膨等問題造成景氣放緩，電視機銷售走緩的懸念增強，電視製造商面板採購意願也隨之降低。

研調機構 Omdia 預測，2022 年面板收入將年減 15% 至 1331.8 億美元，受面板價格下跌影響，LCD 面板收入估年減 32% 至 258 億美元。

Omdia 的報告也顯示，6 月初面板業的平均稼動率約 77%，月減 4.5 個百分點，是過去 5 年來低點，面板廠獲利能力持續惡化。

LG Display 第二季營收為 5.6 兆韓元，年減 19.5%，虧損 4880 億韓元，創下該公司自 2020 年第 2 季以來，首次出現了單季虧損。

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