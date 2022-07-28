價格難與中國面板廠競爭 LG Display退出南韓LCD面板業務

據報導，南韓面板大廠 LG Display 已決定，將在明年停止南韓國內市場的液晶顯示器 (LCD) 電視面板業務。

LG Display 決定在 2023 年退出國內 LCD 業務主因，是價格上無法與來自中國的面板製造商競爭，該公司的競爭對手 Samsung Display 先前也因同樣因素，將在今年年底退出 LCD 面板業務。

不過，LG Display 在中國廠的 LCD 面板產能，將會以較緩和的速度縮減，因為 LCD 占該廠產能的 90%。該公司也表示，將會減低用於電視的 LCD 產量，同時增加用於資訊科技設備上的 LCD 產量。

近期 LCD 面板行情持續下跌，6 月小尺寸電視 LCD 面板大宗交易價格月減 15%。全球性通膨等問題造成景氣放緩，電視機銷售走緩的懸念增強，電視製造商面板採購意願也隨之降低。

研調機構 Omdia 預測，2022 年面板收入將年減 15% 至 1331.8 億美元，受面板價格下跌影響，LCD 面板收入估年減 32% 至 258 億美元。

Omdia 的報告也顯示，6 月初面板業的平均稼動率約 77%，月減 4.5 個百分點，是過去 5 年來低點，面板廠獲利能力持續惡化。

LG Display 第二季營收為 5.6 兆韓元，年減 19.5%，虧損 4880 億韓元，創下該公司自 2020 年第 2 季以來，首次出現了單季虧損。