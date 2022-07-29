經濟學家：對亞洲來說 美元強勢比通膨更令人擔憂

新加坡星展銀行董事總經理 Taimur Baig 表示，對亞洲來說，強勢美元比通膨更令人憂心。

Baig 週四 (28 日) 表示：「我們並不特別擔心通膨驅使政策，但匯率疲軟、美元流動性枯竭，是更大的問題。」

Baig 指出，如果明年投入成本上漲，即使是像印度這樣自產大量糧食並出口到海外其他地區的國家，到 2023 年也都將面臨糧食供應不穩定的問題。

Baig 表示，全球能源危機加劇通膨，很難看到歐洲天然氣問題能很快得到解決，中國至今也尚未放棄清零政策。 能源危機不僅是家庭暖氣的問題，也是決定明年糧食通膨前景的一個非常重要的因素。

他也表示，即使天然氣問題出在歐洲，但仍會影響全球能源價格，供應面通膨很可能在整個 2023 年都保持高點，對全球經濟產生不利影響。

Baig 認為，亞洲國家需要通過財政政策來支持經濟，必須升息以減緩經濟增長，使經常收支保持在可持續的基礎上。

「所以這就是為什麼即使是像印度這樣的國家，如今是投資人的寵兒，但是到 2023 年仍可能將面臨巨大的逆風。當然，亞洲的另一個巨大逆風是中國，因為該國自身的特殊原因。」Baig 說道。

國際貨幣基金 (IMF) 官員也表示，隨著通膨蔓延到核心物價，部分亞洲經濟體必須迅速升息，才能防止通膨預期和薪資物價螺旋上升，若不加以控制，往後可能要靠更大的升息幅度才能緩解。