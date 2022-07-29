經濟學家：對亞洲來說 美元強勢比通膨更令人擔憂

經濟學家：對於亞洲來說 美元強勢較通膨更令人擔憂(圖片：AFP)
經濟學家：對於亞洲來說 美元強勢較通膨更令人擔憂(圖片：AFP)

新加坡星展銀行董事總經理 Taimur Baig 表示，對亞洲來說，強勢美元比通膨更令人憂心。

Baig 週四 (28 日) 表示：「我們並不特別擔心通膨驅使政策，但匯率疲軟、美元流動性枯竭，是更大的問題。」

Baig 指出，如果明年投入成本上漲，即使是像印度這樣自產大量糧食並出口到海外其他地區的國家，到 2023 年也都將面臨糧食供應不穩定的問題。

Baig 表示，全球能源危機加劇通膨，很難看到歐洲天然氣問題能很快得到解決，中國至今也尚未放棄清零政策。 能源危機不僅是家庭暖氣的問題，也是決定明年糧食通膨前景的一個非常重要的因素。

他也表示，即使天然氣問題出在歐洲，但仍會影響全球能源價格，供應面通膨很可能在整個 2023 年都保持高點，對全球經濟產生不利影響。

Baig 認為，亞洲國家需要通過財政政策來支持經濟，必須升息以減緩經濟增長，使經常收支保持在可持續的基礎上。

「所以這就是為什麼即使是像印度這樣的國家，如今是投資人的寵兒，但是到 2023 年仍可能將面臨巨大的逆風。當然，亞洲的另一個巨大逆風是中國，因為該國自身的特殊原因。」Baig 說道。

國際貨幣基金 (IMF) 官員也表示，隨著通膨蔓延到核心物價，部分亞洲經濟體必須迅速升息，才能防止通膨預期和薪資物價螺旋上升，若不加以控制，往後可能要靠更大的升息幅度才能緩解。

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