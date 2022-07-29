〈台幣〉匯價偏弱收29.938元 周、月線雙黑

台北股匯今 (29) 日走勢脫鉤，台股漲逾百點，收復萬五大關，新台幣兌美元匯率震盪走弱，盤中一度貶至 29.965 元，終場貶值 1 分，收在 29.938 元，台北及元太外匯市場成交值合計 13.64 億美元，新台幣及韓元今天在亞洲匯市中表現偏弱。

新台幣周線翻黑，本周累計小貶 0.07%；月線連二黑，累計 7 月貶值 0.71%。

外資近來在台領到股利後，陸續將資金匯出，使得新台幣匯率有壓，但出口商月底有實質拋匯需求，支撐匯價守在 30 元關卡前，新台幣匯價今天偏貶整理，終場以 29.938 元作收，貶值 1 分，台北外匯市場成交金額放大至 10.19 億美元，元太外匯市場成交金額 3.45 億美元。

美股連 2 日走揚，加上美國眾議院通過晶片法案，助攻台股半導體族群今天表現強勢，航運股同步扮演撐盤要角，帶動大盤上漲 108 點，收在 15000 點，成交值 2228 億元，外資回頭買超 132.03 億元。

美國聯準會 (Fed) 一如市場預期，宣布再次升息 3 碼，不過，美國第 2 季 GDP 年減 0.9%，低於預期的年增 0.3%，連續兩季萎縮，達到一般定義的技術性經濟衰退，市場猜測 Fed 可能不會如先前預期積極升息，美元應聲走軟。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.51%，日圓勁揚 2.12%，歐元升值 0.25%，新加坡幣升值 0.25%，人民幣升值 0.24%，新台幣則小貶 0.03%，韓元也貶 0.23%。