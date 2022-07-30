〈美股盤後〉蘋果、亞馬遜財報激勵 三大指數均創2020年11月以來最佳月

蘋果和亞馬遜積極財測顯示，大型企業具有抵禦經濟衰退的能力，而對聯準會激升息步伐的擔憂開始減弱，通膨可能已見頂的想法逐漸穩定，市場買氣回籠，埃克森美孚和雪佛龍財報雙雙開喜，能源股高歌猛進，四大指數週五 (29 日) 連袂收紅，那指勁揚近 1.9%，標普攀升近 1.4%。

綜觀一週，道瓊週線收紅近 3%，而標普和那指週漲幅分別約 4.3% 和 4.7%。而月度表現來看，道瓊 7 月份上漲 6.7%，標普月漲 9.1%，雖然那指仍陷於熊市區域，但月漲幅高達約 12.4%，三大指數均創 2020 年 11 月以來最佳月份。

政經方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 指出，美國經濟離衰退還有一段距離，官員們還需要進一步升息以控制通膨。美國聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 認為就業市場降溫是抑制物價的必要條件，未來勞動力市場的軟著陸是一個合理的結果。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.75 億例，死亡數突破 639 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週五 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊普遍收紅，惟醫療保健和必需消費品板塊收黑，能源漲幅最猛，再來是為非必需消費品和工業板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.28%；Meta (META-US) 下跌 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 10.36%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.57%。

道瓊成分股逾半收紅。雪佛龍 (CVX-US) 大漲 8.9%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.54%；Nike (NKE-US) 上漲 2.4%；3M (MMM-US) 上漲 2.04%；嬌生 (JNJ-US) 大跌 6.18%。

費半成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 上漲 3.05%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.78%；美光 (MU-US) 跌 0.34%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.46%； 高通 (QCOM-US) 下跌 0.95%。

台股 ADR 僅聯電收漲。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.17%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.28% 至每股 162.51 美元。受惠於 iPhone 需求強勁，蘋果財報亮眼，季度營收、每股純益、iPhone、iPad 收入和毛利率均超預期，儘管供應鏈和中國封控問題拖累增長。

蘋果財報與財測均優 (圖片：AFP)

亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 10.36% 至每股 134.95 美元。亞馬遜週四公布第二季營收年增 7% 至 1212.3 億美元，優於預期，而且財測樂觀。

雪佛龍 (CVX-US) 飆高 8.93% 至每股 163.78 美元。受惠於油氣高漲價格與強勁燃料獲利率，雪佛龍週五公布該公司史上最大單季獲利，並提高未來幾個月實施庫藏股的預期。

埃克森美孚 (XOM-US) 大漲 4.60% 至每股 96.93 美元。埃克森美孚週五公布該公司史上最大單季獲利，主因是能源價格飆升，同時嚴格控制支出。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 暴跌 11.12%，累計 7 月跌幅高達 21%，是自 2021 年 11 月以來最差勁的月度表現。美國證券交易委員會週五將阿里巴巴列入中概股 ADR 潛在的下市名單。另外，近期投資人正評估阿里巴巴集團創始人馬雲計劃放棄對金融科技公司螞蟻集團的控制權，以及連帶的獲利影響。

英特爾 (INTC-US) 週五股價重挫 8.56% 至每股 36.31 美元，市值來到 1484.72 億美元，慘遭對手 AMD 超車 (1530.89 億美元)。由於資料中心晶片需求降溫與 PC 出貨量大幅下滑，英特爾第二季財報、第三季財測雙雙遜於預期，該公司還下修全年營收和獲利展望。

經濟數據

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 6.8%，預期 6.8%，前值 6.3%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 1%，預期 0.9%，前值 0.6%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.8%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.3%

美國芝加哥 7 月 PMI 報 52.1，預期 55.0，前值 56.0

美國 7 月密大消費者信心指數終值預期 51.1，前值 50.0

美國 6 月個人收入月增率 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 6 月個人支出月增率 1.1%，預期 0.9%，前值 0.3%

華爾街分析

紐約人壽投資公司經濟學家 Lauren Goodwin 表示：「市場寄託於經濟增長放緩將迫使聯準會採偏鴿派的立場，即使放緩的幅度更大一些。因此，鑒於未來升息幅度預期走低，有望推動股市小幅上漲。」

Bespoke Investment Group 全球宏觀策略師 George Pearkes 說：「聯準會不想要更寬鬆的金融環境，因為他們想要更低的需求。」

Goodwin 警示：「由於非比尋常的經濟環境，以及距離下一次聯準會會議的時間還很長，從現在起聯準會的政策路徑將很難預測。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主