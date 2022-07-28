世界黃金協會估：下半年景氣差 金飾需求降溫

世界黃金協會 (WGC) 週四 (28 日) 發布第二季報告指出，中國和印度市場面臨增長放緩的下行風險，可能促使金飾需求下滑。

最新報告顯示，由於中國疫情封鎖和美元走強的推動下，黃金需求在 2021 年之後一直疲軟，全球黃金需求 (不含場外交易) 第二季需求達 948 噸，年降 8%，上半年黃金需求達到 2,189 噸，年增 12%。

LBMA 黃金價格在第二季平均為每盎司 1,871 美元，比去年同期高出 3%，受到央行升息和強勢美元影響，第二季金價跌幅為 6%，黃金 ETF 也走跌。

許多國家今年面臨經濟走弱、生活成本高漲持續影響消費，黃金需求可​​能會進一步減弱，令金價承壓。報告指出，中國新冠病毒「清零」政策和陷入困境的房地產業可能會拖慢黃金需求復甦。

全球第二大黃金消費國印度第二季黃金需求較去年同期增長 43%，但印度對黃金的需求可能會在今年下半年下滑。

WGC 印度業務區執行長 Somasundaram PR 稱，通膨使人們 (特別是農村地區) 更難存錢並添購黃金。

印度上半年通膨率連續六個月高於 7% 大關，並超出印度央行的容忍範圍，很可能在下月進一步升息，短期內，由於印度盧比貶值、金條進口關稅增加導致當地金價上漲，這些因素也損害印度對黃金的需求。

世界黃金協會週四下調印度 2022 年的黃金消費量至 800 噸下限，早前預估量介於為 800-850 噸。

截稿前，8 月交割的紐約黃金期貨價上漲 0.87% 美元或 14.90，報每盎司 1,734.15 美元。