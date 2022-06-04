小摩：買雪佛龍不如買埃克森美孚 股價未完全反映利多

摩根大通分析師 Phil Gresh 表示，同樣擁有資本紀律和強勁的資產負債表，但投資者並未完全反映埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 此點，而雪佛龍 (CVX-US) 已獲得豐厚回報。

該分析師周五 (3 日) 重申對埃克森美孚股票的「加碼」評級，而對雪佛龍給出「減持」評級。

在石油與汽油大漲之際，加上分析師正面評級，埃克森美孚周五上漲 1.45%，收每股 99.09 美元，邁向 8 年高點。

Gresh 對埃克森美孚的目標價為 108 美元，對雪佛龍股票的目標價為 170 美元。

Gresh 周五研究報告指出，埃克森美孚現行股價還有更多上漲空間，因為投資者沒有完全考量其多元化的投資組合、大幅改善的資產負債表、近期執行庫藏股的承諾增加 3 倍，以及其對資本支出的限制。

比起雪佛龍，埃克森美孚向股東返還資本方面的能力要好得多，因為雪佛龍與 埃克森美孚的情況相似，但雪佛龍現行股價已溢價。

FactSet 的數據顯示，埃克森美孚遠期本益比 10.6，而雪佛龍本益比達 16.6，顯見股價昂貴許多。摩根大通已將埃克森美孚指定為首選。

儘管埃克森美孚是一家多元化全球巨頭，其廣泛業務擁有紮實的成長前景，但現行股價卻較雪佛龍便宜。Gresh 說：「我們認為埃克森美孚還有更多估值重新評量的空間。」

埃克森美孚今年 4 月表示，計劃到 2023 年底執行庫藏股總金額提高 3 倍至 300 億美元，並維持相較適中的資本支出。在最近一季，該公司使用淨現金 21 億美元，執行庫藏股 2620 萬股。