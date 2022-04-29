〈財報〉油價飆升 雪佛龍第1季獲利暴增近4倍

由於俄羅斯入侵烏克蘭後石油和天然氣價格飆升，雪佛龍 (CVX-US) 第 1 季獲利幾乎較去年同期翻升近 4 倍，輕鬆超過華爾街的預測。

但雪佛龍股價在周五盤前交易中下跌 0.5% 至 161 美元。

根據 Refinitiv 的數據，這家美國第二大石油生產商周五 (29 日) 公布的調整後獲利為 65 億美元，合每股 3.36 美元，比華爾街平均預期的 3.27 美元高出 8 美分。雪佛龍去年同期獲利 17 億美元，合每股 90 美分。

全球大型能源公司在石油和天然氣價格上漲的支持下，獲得可觀的獲利，隨著莫斯科繼續進攻烏克蘭，石油和天然氣價格在 2 月飆升。

第 1 季全球指標布蘭特原油平均價格為每桶 114 美元。隨著需求反彈至接近疫情前水平，全球能源供應趨緊。

雪佛龍第 1 季營收增加 70% 至 544 億美元，高於 Refinitiv 預期的 479 億美元。

該公司正在利用其巨額獲利來增加對生產和再生燃料的投資，向股東返還現金並償還債務。

該公司的美國石油和天然氣產量較去年同期成長 10%。在美國和盟國對莫斯科實施嚴厲制裁後，俄羅斯的產量有所下降。美國是全球最大原油生產國，但即使油價格上漲，2022 年的產量成長緩慢。

第 1 季雪佛龍在美國最大的頁岩盆地二疊紀開採了創紀錄的 69.2 萬桶油當量的石油和天然氣，並將全年財測提高至 70 萬至 75 萬桶的範圍。

雪佛龍 CEO 沃思 (Mike Wirth) 在財報聲明中表示，「雪佛龍正在盡自己的一份力量來增加國內供應。」

財務長布雷伯 (Pierre Breber) 指出，油價上漲帶來的收入可用於向股東返還現金、擴大雪佛龍的低碳業務和償還債務，「股利最優先，第二是投資業務，第三是保持平衡強勁的資產負債表；然後第四才是向股東返還多餘的現金。」

雪佛龍今年稍早時將股利支付增加了 6%，達到每股 1.42 美元，並將其回購計畫增加到每年 100 億美元。

布雷伯說，該公司有能力進一步提高回購，但雪佛龍的目標是在石油行業經歷低迷時能夠維持的水準。

雪佛龍計畫今年起將投資和收購較 2021 年增加 50% 以上，其中可能包括天然氣和再生燃料等低碳企業的交易。