〈陸港盤後〉習近平未宣布新刺激措施 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周五（29 日）收盤同步走低，滬指跌 0.89%，利空是中共召開 7 月中央政治局會議，但未宣布新刺激措施，恒生科技指數也重挫逾 4%，原因是投資人評估阿里巴巴 (09988-HK) 創辦人馬雲放棄螞蟻集團控制權的影響。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.89% 至 3,253.24 點，深成指跌 1.30% 至 12,266.9 點，創業板指跌 1.31% 至 2,670.45 點。兩市成交額合計人民幣 1.0147 兆元。

汽車零配件、自動化設備、養殖業、電力設備、汽車整車等類股齊揚，旅遊、飯店、機場、煤炭、半導體等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 2.26%，恒生科技指數重摔 4.86%，阿里巴巴股價更驟跌逾 6%。

中共中央總書記習近平周四舉行中央政治局會議，為下半年經濟重點工作定調，表示「當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持『戰略定力』，堅定做好自己的事」，但他並未提出新刺激措施。

中共在 4 月中央政治局會議中，表示要「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，但這次中共開會未明確提及這項目標，似乎顯示北京正淡化今年的「約 5.5%」經濟成長目標。

與此同時，阿里巴巴股價之所以湧現賣壓，利空是華爾街日報報導，知情人士透露，馬雲計劃放棄對螞蟻的控制權，可能將部份投票權轉讓給井賢棟等螞蟻集團高層。

控制權變更，意味著螞蟻需等待更長一段時間才能上市。中國的證券法規顯示，如果一家公司要在 A 股市場上市，控股股東在過去三年內不能出現異動；如果一家公司尋求在上海科創板上市，控股股東在過去兩年內不能出現任何改變。

阿里巴巴的另一個利空，是下周阿里巴巴將公布財報，季度營收可能會負成長，為史上首見。