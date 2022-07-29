〈航運指數〉SCFI連7跌 歐洲線運價跌幅擴大 美國線跌勢趨緩

上海航交所今 (29) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 7 周下跌，且跌點持續擴大，較上周續跌 108.92 點來到 3887.85 點，寫去年 7 月來新低，三大長程航線仍是連袂走跌，歐洲線跌幅擴大，不過，美東、美西線跌幅略見收斂。

三大航線中，美東線最新報價為每 FEU(標準 40 呎櫃)9348 美元，續跌 93 美元，創去年 7 月初以來低點，美西線也下滑至 6694 美元，周跌 28 美元，也創去年 11 月初以來新低。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 5416 美元，續跌 154 美元，跌幅擴大為 2.76%，為去年 5 月上旬以來低點。

貨攬業者不諱言，終端需求走疲，旺季貨量並未如預期提升，不過，美西因卡車司機抗議活動導致仍有塞港狀況，並導致部分貨主將貨物轉向美東，供應鏈瓶頸仍有助海運運費維持在相對高檔。

惟須留意，美國零售商巨擘沃爾瑪日前大砍財測，原因在於通膨壓力重，壓縮消費者對非必需用品的支出，因而需降價清庫存。

貨攬業者認為，終端清庫存尚需一段時間，但歐美第四季感恩節、耶誕節等過節需求仍存在，隨著廠商對節慶商機備貨，預料 8 月過後運價下跌壓力應有望緩和。