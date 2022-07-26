貨櫃運價下滑 主力航商長約護身 依然穩賺

儘管世界貨櫃運價指數（WCI）連續第 22 周走下坡，貨量未明顯增加，但專家認為，主力航商有長約護身，依然穩賺。

第一財經報導，投身航運業 20 餘年的美線資深專家羅傑（化名）表示，海運運費走勢受多重因素影響，最主要因素是總體貨量正在下降。「往年從農曆新年至 3 月份後，貨量會重新提升，但今年大家從 4 月份等到 5 月份，甚至到 6 月份，貨量一直沒有拉升回來。這時大家才意識到這不是供應端的問題，而是需求端的問題，美國的需求出現問題了」。

儘管如此，羅傑說：「對於主流航商來說，目前運費下他們還是『穩賺』的水準，今年主流航商的利潤會比去年還要高很多。儘管現在市場上大家都在哀嚎運價低了、庫存高了、貨量不多，但航商還沒有恐慌，因為他們手上簽的合約價比去年翻倍都不止。在滿船的情況下，以目前的合約價或是即期價，主流航商的利潤還是很好的。」

羅傑表示，以美線來說，目前大概一半以上貨量是長約。從合約期來看，美線長約一般是從第一年的 5 月到第二年的 4 月。換句話說，今年航商簽訂的合約價格，至少延續至明年 4 月。

羅傑說：「2021 年百年難遇的航運行情，是從去年 6 月份開始的，當年頭四個月的約是 2020 年 5 月簽的，那時價格僅 1,500 美元左右，即使這樣，去年的船公司也賺得盆滿缽滿。今年簽了新約的船公司行情怎樣也不言而喻。即使 2023 年合約價格不會維持現在的高位，也至少還有半年的高價墊底。」

所以，投資人毋需替航商擔心，他們現在一年的利潤相當於之前一、二十年。只要不亂造船、亂投資，「這筆錢足以當幾十年老本」。

目前多數客戶美線長約的價錢，在美西為每 40 呎櫃 7,000 至 8,000 美元左右，甚至超過 9,000 美元。被長約覆蓋的貨運，意味著航商穩賺。

羅傑透露，「當然，現在這一行情已經受到挑戰，因為美西市場價格是 6,000 美元至 6,500 美元的話，簽了 9,000 美元合約的人，會有毀約的動機。這與去年的情況相反，去年是 3,000 美元左右的長約價格和從五、六千美元暴漲到 1.3 萬美元的市場即期價格，當時船公司也有很大的毀約沖動，原有低約價的艙位被極大地限制了。」

羅傑認為，今年未出現大規模毀約的原因，是航商的話語權仍大，被航商寄予厚望的 8-9 月市場還沒過去，客戶擔心毀約的話，旺季就拿不到合約價艙位了。

不過，隨著時間愈來愈靠近 8 月，市場遲遲未見起色，已有航商調整合約價，以縮小和市場即期價的價差，維持客戶訂艙。

因此，屆時市場行情非常重要，如果市場貨量與運價都未出現大幅上升的跡象，客戶毀約和航商調低合約價的情況就會愈來愈多。