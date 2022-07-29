八貫產能滿載Q3營運可望再創高 全年估優於去年

TPU 機能布大廠八貫 (1342-TW) 受惠戶外需求大增、逃生滑梯訂單成長，第二季營收獲利皆寫新高，展望後市，公司表示，第三季產能持續滿載、訂單強勁，營運可望優於上季，第四季則需觀察戶外用品訂單動能，全年營運仍將優於去年。

八貫表示，第二季逃生滑梯出貨量優於去年同期，醫療產品訂單恢復至過去水平，再加上戶外用品新客戶開始大量出貨，推升第二季營收、獲利皆寫單季新高。

展望後市，八貫指出，第三季產能維持滿載，從目前訂單來看，本季出貨將優於第二季，營運可望續強，至於第四季因通膨等因素，戶外消費性產品訂單將持續與客戶確認，但航太救生、醫療、防彈背心等訂單明確。

八貫認為，今年營運將優於去年，並持續擴產擴大版圖，預計明年中第三台淋膜機可望啟動量產，推升長期營運成長。

八貫第二季營收 6.2 億元，季增 0.5%、年增 34.5%，毛利率 28.%，季增 3 個百分點、年增 6 個百分點，營益率 20.2%，季增 2.6 個百分點、年增 6.5 個百分點，稅後純益 1.25 億元，季增 21.8%、年增 120.9%，每股純益 2.85 元。

八貫上半年營收 12.35 億元，年增 37.8%，毛利率 26.6%，年增 4.14 個百分點，營益率 18.9%，年增 4.9 百分點，稅後純益 2.29 億元，年增 112.2%，每股純益 3.38 元。