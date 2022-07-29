〈群聯法說〉Q2純益季減17% 上半年賺進2個股本 EPS 20.26元

群聯電子 (8299-TW) 今 (29) 日召開法說，公布第二季財報，稅後純益 18.07 億元，季減 17.3%，年減 20.2%，每股純益 9.17 元，上半年純益 39.92 億元，年增 1%，每股純益 20.26 元，上半年每股擬配息 10 元。

群聯第二季營收 162.85 億元，季減 4.8%，年增 2.4%，毛利率 30.37%，季減 1.1 個百分點，年減 2.1 個百分點，營益率 11.8%，季減 2.6 個百分點，年減 4.1 個百分點；稅後純益 18.07 億元，季減 17.3%，年減 20.2%，每股純益 9.17 元。

群聯上半年累計營收 333.91 億元，年增近 16%，毛利率 30.97%，年減 0.17 個百分點，營益率 13.12%，年減 2.06 個百分點；稅後純益 39.92 億元，年增 1%，每股純益 20.26 元。

群聯執行長潘健成指出，第二季受中國封控影響，產品需求下滑，但由於產品組合優化，高毛利產品持續出貨，加上新台幣貶值助攻，帶動毛利率維持 30% 水準。

潘健成表示，近期因疫情封控、戰爭、通膨及消費者信心不足等因素，導致市場需求趨緩，全球各產業均面臨不等幅度影響，NAND 儲存市場也無法倖免，合理預估群聯庫存去化時間將會延長。

此外，群聯今日也同步公布上半年盈餘分配，每股預計配發現金股利 10 元。