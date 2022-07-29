〈焦點股〉大立光站上2000元飛越年線 光學元件股齊放閃

股王大立光 (3008-TW) 傳出接獲蘋果 1000 萬組 iPhone 14 鏡頭轉單，營運可望大進補，今 (29) 日在買盤追捧下，股價強漲逾半根停板，站上 2000 元大關，並飛越年線，其他光學元件股也在盤上表現，包括玉晶光 (3406-TW)、先進光 (3362-TW)、聯一光 (3441-TW)、亞光 (3019-TW) 等。

蘋果下半年即將發布新一代 iPhone，台電子廠進入拉貨旺季，知名分析師郭明錤透露，玉晶光生產的 iPhone 14 主鏡頭似乎正遭遇膜裂問題，蘋果已將 1000 萬組鏡頭訂單轉移至大立光，以確保新機出貨不受影響，不過，玉晶光已駁斥傳聞，強調訂單還是很滿。

在利多消息加持下，大立光今天股價強勢大漲 105 元或 5.29%，最高來到 2090 元，站上年線，為今年 2 月下旬以來新高。大立光上半年靠著業外收益挹注，每股純益高達 78.36 元，董事會通過每股將配發 39.5 元現金股利，預計 8 月 18 日除息，訂 9 月 15 日發放。

玉晶光今天擺脫利空消息衝擊，股價一度反彈逾 4%，重回 400 元關卡，但漲幅逐漸收斂。玉晶光指出，生產過程中，任何供應商都不可能 100% 沒有問題，重點是問題是否馬上得到解決，目前公司訂單很滿，也沒有掉單疑慮，且第三季是傳統旺季，營運可以期待。

在股王登高一呼下，光學鏡頭族群同步表現亮眼，先進光、聯一光、揚明光、中揚光等盤中股價上漲 2-4%，亞光、新鉅科、佳凌漲勢也不俗。