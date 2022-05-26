SONY將大幅擴產PS5 群聯同吃香喝辣

SONY(6758-JP) 人氣遊戲機台 PlayStation 5(PS5) 供應鏈問題緩解，今年將大幅提高產量，隨著 SONY 大舉擴產 PS5，供應鏈也可望跟著吃香喝辣，群聯 (8299-TW) 為其固態硬碟 (SSD)PCIe Gen4 控制晶片供應商，營運將受惠。

SONY 周四宣布，在供應鏈問題緩解下，今年將大規模擴產 PS5，縮小與 PS4 產量的差距，且會提升至前所未有的水準。PS5 於 2020 年 11 月上市，2021 年因零組件缺料，實際銷售 1150 萬台，低於原訂目標 1480 萬台。

SONY 訂下今年 PS5 銷售 1800 萬台的目標，相當於較去年大增 56.5%，並預估 PS5 將在上市後第三年縮小與 PS4 的銷量差距，在第四年後安裝量將超越 PS4。

群聯近期營運雖受封城、通膨等因素影響，不過，公司看好，若沒有封城、戰爭等不確定因素，第一季絕對是今年營運低點，目前供應鏈庫存偏低，一旦不確定因素消失，需求會非常強勁，下半年耶誕節商機一定會存在。

群聯目前產能逐月、逐年增加，但現有產能仍無法滿足客戶需求，正持續積極向供應商爭取中。

群聯第一季受惠高毛利產品出貨挹注，加上庫存管控得宜，稅後純益達 21.85 億元，季增 20.6%，年增 29.4%，每股純益 11.09 元，純益與 EPS 同創歷年同期新高。