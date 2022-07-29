美參議員曼欽支持新法案 這4大能源股可望受益

美國拜登總統推出的《重建美好未來》法案在精簡過後，獲得民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin) 支持，倘若在國會通過，應有利於太陽能和風力發電公司，但同時也會是大型能源公司的潛在勝利，摩根士丹利認為，Exxon Mobil (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US) 以及 Equitrans Midstream (ETRN-US) 公司將受益。

數周前曼欽以政府支出過多恐加劇通膨為由，大力抨擊該法案，但周三已認同精簡後的法案可透過降低醫療保健和能源成本、減少赤字來降低通膨，且可望在 2030 年將碳排放量減少 40%。

曼欽支持的法案被稱為《降低通膨法案》，內容包括對太陽能和風能項目以及電動車的稅收抵免，這些是美國大型能源公司投資最少的領域，但法案內容也包括，提供資金用於減少工業項目的碳排放，這則是美國大型石油公司已開始重金投資的領域──碳捕捉 (CCS，即收集與封存二氧化碳的技術) 和封存。

該法案擴大碳捕捉和封存的稅收抵免，石油公司可以根據他們捕獲和封存的碳量來申請。MKM Partners 分析師 Leo Mariani 分析，該法案可讓永久封存的碳稅收抵免從每噸 50 美元增加到每噸 85 美元。

去年，全球與能源有關的二氧化碳排放量上升至 360 億公噸，但時至今日僅捕捉約 4000 萬噸，國際能源署 (IEA) 表示，2030 年之前必須增加到 17 億噸才能實現淨零目標。

Exxon 已將碳捕捉作為其低碳投資的核心，雖然目前仍是相較小的業務，但在聯邦政府助力下，大型石油公司可快速開展其項目。

雪佛龍和西方石油同樣一直在投資碳捕捉項目。西方石油執行長 Vicki Hollub 估計，碳捕捉可能是價值數兆美元的產業。Hollub 表示：「我們認為，碳捕捉最終將產生與現下石油業務一樣多的獲利和現金流，且是一項持久的業務。」

另外，摩根士丹利分析師 Stephen Byrd 指出，Exxon 和雪佛龍也可以從該法案中的氫能資金中受益。在某些情況下，氫能可取代天然氣，成為更潔淨的燃料，未來也可望成為車輛燃料。

另一家可能受益的公司是 Equitran Midstream。該公司擁有管道和其他石油和天然氣基礎設施，且是「山谷管道」的最大擁有者，該管道自西維吉尼亞州延續至維吉尼亞州，其關鍵跨度可提高自阿帕拉契 (Appalachia) 到美國其他地區的天然氣運輸量，但該管道因許可問題已遭推遲。

該管道支持者曼欽參議員表示，美國需要為能源基礎設施改革其許可過程，作為支持該法案的協議，該管道有很大機會可獲得許可，因為該管道對曼欽所在的州，乃至天然氣工業都很重要。Equitrans 周四大漲近 7%，收每股 7.81 美元，盤後續揚 1% 以上。