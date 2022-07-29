〈能源盤後〉Brent原油連2漲 但美GDP連2季萎縮 WTI原油轉收低

原油期貨價格周四 (28 日) 收盤漲跌互現，Brent 原油期貨小幅上漲，但 WTI 原油期貨價格吐回早盤漲幅，小跌收盤，係因經濟數據引發市場對經濟衰退的擔憂。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 84 美分或 0.9%，收每桶 96.42 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 52 美分或 0.5%，收每桶 107.14 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 101.83 美元，此為最活躍 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 3.4646 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.6863 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.9%，收每百萬 Btu 8.134 美元。

本月迄今，天然氣最近月期貨價格已經上漲約 50%，根據道瓊市場數據，這將是有史以來第二高單月漲幅。

市場推動力

Brent 原油和 WTI 原油周四早盤均上漲，且 WTI 觸及 1 周最高盤中水準。此前一日，能源資訊署 (EIA) 數據顯示，美國上周原油和石油產品庫存下降，且汽油隱含需求上升。

周四公布的經濟數據低迷，推升經濟衰退前景，而經濟衰退可能導致能源需求放緩。

美國商務部公布，第二季實質國內生產毛額 (GDP) 折合年率負成長 0.9%，意味繼第一季 GDP 負成長 1.6% 後，GDP 已連續兩季萎縮。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「美國經濟連兩季萎縮令人訝異，隨著能源交易者消化這個消息，原油價格仍處於波動之中。」

Moya 提到，報導稱石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 可能維持產量穩定，或考慮小幅增產，這一消息也導致油價波動。OPEC + 下一回會議定於 8 月 3 日召開。

在美國聯準會 (Fed) 周三宣布將基準利率提高 75 個基點後，交易員也評估原油前景。

「Fed 似乎鎖定更多升息，這將繼續對經濟活動構成壓力，並導致未來原油需求疲軟。」Moya 說。

然而，也有一些分析師持較樂觀的看法，認為 Fed 已示意可能很快就會放緩升息速度。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (7/22 止) 美國原油庫存減少 450 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 80 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存減少 330 萬桶，蒸餾油庫存減少 80 萬桶，減少程度均大於分析師預期。

上周成品車用汽油供應量 (需求指標) 增加 72.4 萬桶 / 日，達每日約 920 萬桶。

EIA 週四公布，上周美國天然氣供應量增加 150 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 250 億立方英呎。

