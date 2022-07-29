美股重點新聞摘要2022年07月29日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN)、英特爾 (INTC)

美股財報 (盤前)：埃克森美孚 (XOM)、雪佛龍 (CVX)、寶僑 (PG)

歐元區 7 月 CPI、Q2 GDP

美國 6 月 PCE 物價指數

美晶片法案在眾議院闖關成功 拜登即將簽字立法

美國眾議院周四 (28 日) 通過包含超過 520 億美元半導體補貼的法案，即將送到總統拜登的桌前，讓這項提出一年多的法案終於得以簽字立法。閱讀全文...

拜習同意安排面對面峰會 可能 G20 峰會期間舉行

多家外媒引述消息人士報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，雙方就台灣議題進行直接且坦誠的對話，未談及關稅議題，會後兩人同意安排首次面對面峰會，外界猜測可能在今年 11 月 G20 峰會期間舉行。閱讀全文...

iPhone 需求仍強 蘋果 Q3 營收創同期新高 估 Q4 成長將加速

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 3 季財報，靠著 iPhone 強韌的銷售抵銷 Mac 意外下滑的業績，整體營收和獲利均優於市場預期，執行長庫克表示，儘管已經看到一些疲軟的跡象，本季 (第 4 季) 營收有望加速成長。蘋果盤後股價漲逾 3%。閱讀全文...

亞馬遜 Q2 營收高於預期 Q3 樂觀 盤後大漲逾 13%

亞馬遜周四 (28 日) 公布第二季營收優於預期，且財測樂觀，激勵盤後股價漲逾 13%。閱讀全文...

英特爾 Q2 遠遜預期並下修全年展望 盤後慘崩逾 10%

由於資料中心晶片需求降溫與 PC 出貨量大幅下滑，英特爾周四 (28 日) 美股盤後公布的第二季財報、本季財測雙雙遜於預期，該公司並下修全年營收和獲利展望。不過，隨著客戶去化庫存，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預料公司業績將於本季觸底。閱讀全文...