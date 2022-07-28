創意Q2獲利年增246% 上半年EPS 9.74元逼近去年全年

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (28) 日公佈第二季財報，受惠 SSD、交換器等案件量產動能強勁，稅後純益衝上 7.6 億元，改喜單季新猷，季增 39.45%，年增 246.14%，每股稅後純益 5.67 元，累計上半年已達 9.74 元，逼近去年全年的 10.9 元。

創意第二季營收 53.81 億元，季增 19.21%，年增 63.01%，毛利率 35.18%，季減 0.88 個百分點，年增 3.35 個百分點，營益率 15.45%，季增 1.43 個百分點，年增 8.38 個百分點，稅後純益 7.6 億元，季增 39.45%，年增 246.14%，每股稅後純益 5.67 元。

創意上半年營收 98.95 億元，年增 49.63%，毛利率 35.58%，年增 2.41 個百分點，營益率 14.8%，年增 5.92 個百分點，稅後純益 13.06 億元，年增 147.51%，每股稅後純益 9.74 元。

展望後市，市場普遍看好，隨著現階段晶圓廠產能鬆動，創意可望取得更多產能支援，滿足更多客戶，加上下半年將有 5 奈米案件加入營收貢獻，有助營運續旺；創意也即將在明日召開法說會，釋出最新展望。