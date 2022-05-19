〈焦點股〉ASIC與IP股表現抗跌 M31、創意強勢翻紅

台股今 (19) 日空襲警報再度響起，一度大跌逾 400 點，電子族群成重災區，不過，特殊應用 IC (ASIC)、矽智財 (IP) 族群表現相對抗跌，包括 M31(6643-TW) 、創意 (3443-TW) 等仍獲資金點火，股價強勢翻紅。

創意今天召開股東會，總經理戴尚義表示，國際科技大廠近來積極開發自家專屬 ASIC 晶片，且因應先進製程及系統級封裝 (SiP) 的技術門檻，大廠將持續擴大晶片委外設計，公司營運也可隨產業成長。

台積電 (2330-TW)2023 年全製程將漲價 6%，IP 廠受惠晶圓漲價推升權利金收入，包含力旺、M31、愛普、智原等，此外，ASIC 設計服務業者世芯 - KY、創意等也有機會受惠。

M31 今天股價強勢翻紅，一度大漲近 6%，站回 300 元大關，最高來到 305 元；創意盤中也勁揚近 4%，最高來到 555 元，站穩所有均線之上，5 月以來累計漲幅已超過 3 成。

此外，晶心科、宏觀、世芯 - KY 今天同步受買盤青睞，股價均在盤上表現，力旺及智原也一度翻紅，在平盤附近拉鋸。

M31 總經理張原熏指出，北美客戶需求遠高公司預期，看好自本季起就會自新客戶收取授權金，且不僅限於成熟製程，還涵蓋 3/5 奈米的 IP。法人估，M31 今年營收年增逾 2 成，將改寫歷史新高，且上半年每股稅後純益就會達去年的一半，約 4.06 元。