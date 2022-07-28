〈潤泰雙雄重大決議〉Q2淨值合計蒸發近1300億元 潤泰全將辦現增

潤泰全 (2915-TW)、潤泰新 (9945-TW) 今(28) 日下午召開重訊記者會指出，截至第二季淨值分別大減 667 億元、626 億元，合計淨值縮水多達 1293 億元，因此，為改善財務結構、提升淨值，潤泰全董事會通過將辦理現金增資，預計發行 3.7 億股。

潤泰全和潤泰全今日公布截至第二季的淨值，潤泰全由變動會計政策後從第一季底 707.33 億元降至第二季底 40 億元，大減 667 億元，每股淨值僅約 5.73 元，潤泰新自第一季的 908 億元降至第二季底的 282 億元，也大減 626 億元，每股淨值僅約 13.41 元。

潤泰全說明，由於受到俄烏戰爭、美國聯準會升息等因素影響，使壽險業金融資產未實現損失增加，又現行保險業資產採公平價值衡量, 惟負債面因尚未適用 IFRS17 未能以公平市價衡量，致壽險業淨值遭到低估，非屬正常營運虧損產生，因此，為避免公司淨值大幅波動，通過辦理現增，可消弭非營運因素對公司淨值影響。

潤泰全認為，在此時間點增資可改善財務結構，目標藉此將每股淨值提升至 10 元之上。

潤泰新也提到，全球經濟劇烈波動，造成資產價值劇烈起伏，因此經董事會決議，變動會計政策，但暫無現增計畫。

同時，潤泰全經董事會也決議通過變動會計政策，將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式，依 IAS8 對變動會計政策相關規定，應追溯適用該項變動。