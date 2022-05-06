慧榮Q1毛利率52.2%優預期 樂觀看營運前景

慧榮科技 (SIMO-US) 公布第一季財報，營收、毛利率均優於預期，稅後純益 5895 萬美元，季減 12.7%，年增 52.5%，每股純益 1.72 美元；慧榮表示，來自 OEM 專案、客戶訂單、終端市場需求持續增加，對營運前景抱持樂觀，並對未來成長深具信心。

慧榮今年第一季營收 2.42 億元，季減 8.3%，年增 33%，毛利率 52.2%，季增 2.3 個百分點，年增 1.5 個百分點；稅後純益 5895 萬美元，季減 12.7%，年增 52.5%，每股純益 1.72 美元。

慧榮表示，第一季三大主力產品線均較去年同期大幅成長， SSD 控制晶片成長 25-30%，eMMC/UFS 控制晶片成長高達 60-65%， SSD 解決方案成長 40-45%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，SSD 控制晶片在 OEM 客戶強勁出貨成長帶動下，營收超越預期，主推 OEM 市場的 PCIe Gen4 SSD 控制晶片，去年第三季陸續出貨，營收也季增 4 倍之多。

苟嘉章看好，公司今年開始起飛的 PCIe Gen4 SSD 控制晶片將穩定成長，UFS/eMMC 控制晶片市占率也快速提升，加上客戶本身市占率提升也是動能之一。此外，企業級 PCIe Gen5 SSD 控制晶片也將在今年問世。

