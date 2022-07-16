產線不怕裁員 執行長喊增產 Rivian股價回揚

快速成長的電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US) 本周稍早宣布裁員多達 5%，令市場感到意外，其執行長 R.J. Scaringe 周五 (15 日) 向員工解釋此一舉措的必要性。

華爾街預期，Rivian 明年銷售額將自今年的 18 億美元提高至 62 億美元，在快速發展之際本該需要更多人手，但該公司卻宣布裁員，令人震驚。

裁員消息公布後，Rivian 股價重摔 6%，但在該公司更明顯專注效率後，本周爾後時間股價回升走漲，周五收高 2.5% 至每股 31.60 美元。

Scaringe 表示，公司進行業務優化，部分項目排序提前，且停止招聘某些非製造崗位的人員，並採用大型削減成本的措施以減少材料支出和運營費用。

他在與 Rivian 的會議上再次討論公司的裁員和目標。「我們也展開整個組織的調整過程，以確保我們盡可能專注、靈活和高效地實現我們的優先事項和目標。」

Scaringe 的目標包括提高 R1T 電動卡車的產量，以及提高亞馬遜 (AMZN-US) 採購的電動送貨車產量，同時加速開發下一款電動車，以期提供顧客更多定價選擇的電動車。因此，該公司製造部門的員工看起來不在裁員範圍。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，Rivian 在訂單開始恢復時，不再持續招聘步伐，且進行一些裁員不令人訝異，這也向華爾街發出一些訊號，即該公司正在監控運營成本，而不是大手大腳的撒錢。

投資者和分析師向來聚焦該公司支出和現金消耗程度。Rivian 預計 2022 年將使用約 70 億美元，到今年第一季底約消耗 15 億美元。

因此 Ives 認為該公司裁員措施是正面消息，他給予該公司股票「買進」評級，目標價 40 美元。整體而言，華爾街仍看好 Rivian 股票，約 61% 分析師給予買進評級，S&P 500 指數成分股的平均買進比例 58%。

然而，華爾街看漲並未提振該股今年表現，今年迄今該股仍下跌約 70%，因為通膨和升息挫傷大多數汽車股。 羅素 3000 指數 (RUA-US) 中更廣泛的汽車產業股今年迄今下跌約 34%。

Rivian 也面臨一些內部問題，華爾街本預期該公司今年將出貨約 4 萬輛車，但要提高產量顯然比預期還難，該公司目前預期今年出貨量僅 2.5 萬輛。