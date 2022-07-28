〈財報〉競爭激烈 康卡斯特寬頻用戶史上首度未見成長

康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 第 2 季營收和獲利都超過分析師的預期，但這家有線電視提供商史上第一次出現單季未能新增寬頻客戶。

FactSet 數據顯示，康卡斯特當季的高速網路客戶數量持平，低於分析師平均預期的增加 84000 人。受惠於 NBCUniversal 的主題公園和電影工作室業務，營收同比增加 5.1% 至 300.2 億美元。調整後的息稅折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 成長 10.1% 至 98 億美元。

康卡斯特正面臨其最賺錢的產品高速寬頻日益激烈的競爭。十多年來，有線電視產業一直主導著家用寬頻帶市場，但 T-Mobile (TMUS-US) 等無線電信商現在經由提供 5G 家庭網路產品加入競爭。T-Mobile 第 2 季新增了 56 萬個寬頻用戶，遠高第 1 季的 33.8 萬。

以下是康卡斯特上季財報關鍵數字：

●調整後每股獲利 1.01 美元，高於 Refinitiv 估計的 92 美分

●營收 300.2 億美元，高於 Refinitiv 估計的 296.8 億美元

●高速網路客戶成長率 0%；FactSet 分析師平均估計淨增 84000 戶

康卡斯特 CEO 羅伯茲 (Brian Roberts) 在財報聲明中表示，由於通膨上升等宏觀經濟條件限制了新增客戶。當季寬頻收入同比增加 6.8% 至 61 億美元，原因是費率上漲和同住家人數量高於去年同期。

他指出，「即使在獨特且不斷變化的宏觀經濟環境暫時對新增客戶量帶來壓力，我們也實現史上最高的調整後 EBITDA 獲利率。」

自 2020 年 3 月以來，康卡斯特累計新增超過 300 萬寬頻用戶。

不過康卡斯特上季流失了 52.1 萬名有線電視用戶，累計 2022 年前 6 個月流失 100 萬用戶。消費者正在加速放棄傳統的付費電視訂閱，轉而選擇串流媒體選項，例如 Netflix、Disney+、HBO Max 和 NBCUniversal 的 Peacock。

上季語音用戶減少 28.6 萬人，但無線用戶增加了 31.7 萬人。無線收入同比成長近 30%，達到 7.22 億美元。商業服務成長 10% 至 24 億美元。

NBCUniversal 當季營收增加 18.7% 至 94 億美元；調整後 EBITDA 成長 19.5% 至 19 億美元。

在大片《侏羅紀世界：雄霸天下》的推動下，電影工作室營收成長超過 33%，達到 30 億美元，該片全球票房收入已超過 9 億美元。

環球影城主題公園業務繼續自去年的疫情中復甦，營收成長約 65% 至 18 億美元。調整後 EBITDA 大增 187% 至 6.32 億美元，是公園部門史上最高的第 2 季 EBITDA。

Peacock 付費用戶在前季增加 400 萬後，上季持平於 1300 萬。康卡斯特表示，預計《侏羅紀世界：雄霸天下》以及第 3 季在電影院上映的兩部電影「小小兵：格魯的崛起」和喬丹皮爾 (Jordan Peele) 編導的「不！」(Nope)，將在電影院放映窗口期滿移至串流平台後，有助於提升 Peacock 訂閱數。康卡斯特表示，「週日美式足球夜」和將於 11 月 21 日開始的世界杯足球賽也將有助於增加今年底前 Peacock 的訂戶總數。