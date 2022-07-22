獲亞馬遜啟用送貨車 Rivian股價漲逾4%

電動卡車初創公司 Rivian (RIVN-US) 周四 (21 日) 股價大漲，要歸功於亞馬遜 (AMZN-US) 開始用 Rivian 的送貨車運送包裹。

亞馬遜 (AMZN-US) 周四宣布推出這些車輛，其執行長 Andy Jassy 向媒體表示，「除了具有可持續性之外，這些新車也非常適合駕駛，其設計將駕駛員的輸入和反饋納入考慮，是當今最安全且最舒適的送貨車之一。」

Rivian 周四上漲 4.25%，收每股 34.13 美元，自稍早多達 6% 的漲幅收斂一些，但仍優於同日大盤表現。

亞馬遜啟用貨車只是開端，到 2030 年前可能讓 10 萬輛 Rivian 貨車上路。

亞馬遜也計劃購買其他車廠製造的電動車，但 Rivian 仍是主要合作夥伴。亞馬遜多年來一直與 Rivian 合作，因為亞馬遜是 Rivian 大股東，持股約 18%。

Rivain 和亞馬遜沒有透露已經交付多少輛貨車，但這是投資人關切數據，因 Rivian 目前正戮力增產，盼提高送貨車及其電動卡車 R1T 的產量。

Rivian 第二季產量為 4401 輛，略高於華爾街預期。但針對 2022 全年，Rivian 僅計劃交付約 2.5 萬輛車，遠低於年初分析師預期的交付量 4 萬輛。

Rivian 今年迄今股價下跌約 68%，除因通膨和升息令投資者對新創企業股票的熱情降溫，Rivian 也在增產方面也遭遇更多挑戰。