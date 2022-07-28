加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/07/26）

野村腳勤觀點：

●受惠疫情好轉解封，關注內需次產業

庫存議題在台灣已延燒近一個月，去庫存的擔憂壓抑了多數科技類股表現，也牽動台股始終表現震盪。在目前大盤表現震盪、個股表現分歧的環境下，我們看到一些優質的內需次產業類股，不僅不受高庫存的擔憂影響，更有望受惠於本土疫情趨緩以及防疫政策放寬，迎來明確的復甦商機。舉例來說，隨著邊境防疫政策放寬，6 月起商務人士入境已實施 3+4 制，8 月底前更有望開放邊境，商務入境回升將帶動觀光、飯店、旅遊等產業表現，另外隨著暑假與年末消費旺季陸續到來，近期已看到餐飲業來客數回復到正常水準，食品、餐飲也將是受惠標的。當然長期而言，看好科技股的趨勢沒有改變，但短線上市場信心疲弱，具備明確復甦趨勢的內需次產業，是我們值得關注的好標的。

經理人視角：

●大盤利多因素：

(一) 油價高點回落：國際油價自 6 月中高點回落至 100 美元 / 桶以下，有助於緩解高通膨壓力 (二) 財報優於預期：除部份大型科技股尚未公布，美股 Q2 財報多優於預期，未如市場預期般衰退 (三) 國安基金護盤：7/12 國安基金表達護盤意願，短期上風險情緒好轉，提供股市底部支撐

自 7/12 國安基金表達護盤意願以來，短短兩週內加權指數反彈超過千點，大盤也重新站上月線。觀察短線反彈的原因，一定程度上來自市場多數利空都已被反映，短線任何利多的出現，都能成為股市樂觀反彈的理由，然而這類非基本面的反彈通常難以為繼，尤其是市場上仍有不少變數尚未被完全反應，比如雖然第二季企業財報多優於預期，但更多來自於台幣貶值的匯兌收益，近期許多大型企業對於未來財測表示悲觀，特別是對於庫存修正多久仍是未知數，對獲利影響則難以評估。此外美國經濟放緩的壓力未消退，FED 搖擺不定的態度也會造成股市震盪。因此我們認為短線的反彈不是真反彈，大盤應該還是震盪整理格局，建議投資人要謹慎小心，逢低分批佈局才是投資上策。

●大盤利空因素：

(一)PMI 弱於預期：美國 7 月 Markit PMI 報 47.5，不僅低於 50 榮枯線，並創 26 個月新低

(二) 經濟成長再下修：IMF 第三度下修全球經濟成長展望，預估 2022 年為 3.2%、2023 年為 2.9%

(三) 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月以上，去庫存恐影響企業營收及獲利

●利空未完全反映，反彈不宜追高

自 7/12 國安基金表達護盤意願以來，短短兩週內加權指數反彈超過千點，大盤也重新站上月線。觀察短線反彈的原因，一定程度上來自市場多數利空都已被反映，短線任何利多的出現，都能成為股市樂觀反彈的理由，然而這類非基本面的反彈通常難以為繼，尤其是市場上仍有不少變數尚未被完全反應，比如雖然第二季企業財報多優於預期，但更多來自於台幣貶值的匯兌收益，近期許多大型企業對於未來財測表示悲觀，特別是對於庫存修正多久仍是未知數，對獲利影響則難以評估。此外美國經濟放緩的壓力未消退，FED 搖擺不定的態度也會造成股市震盪。因此我們認為短線的反彈不是真反彈，大盤應該還是震盪整理格局，建議投資人要謹慎小心，逢低分批佈局才是投資上策。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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