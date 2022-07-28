〈貴金屬盤後〉Fed升3碼在市場意料中 黃金期貨上漲

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 決議升息 3 碼 (75 個基點)，一如市場預期，黃金期貨在決議出爐前收高，決議發布後，電子盤仍保持漲勢。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 1.40 美元或約 0.1%，報每盎司 1719.10 美元。

電子盤交易時段，黃金期貨續漲至 1723 美元。

這次決議符合 Fed 官員先前暗示的升幅，因此市場焦點全在 9 月會不會再次升 3 碼。但 Fed 主席鮑爾在周三的會後記者會為下次決策保留彈性，表示「是否再度實施非比尋常的大幅升息，將取決於經濟數據。」

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，黃金和白銀的價格反映顯示市場完全消 Fed 升息 3 碼的消息，因此無論決議公布前後，都保持狹幅震盪的小漲格局。

Ash 認為，問題在於債市的反應，美國通膨已超越 9%，2 年期公債殖利率卻回落到 3%，凸顯前景令人困惑。「通膨預期沒有崩盤，高度不確定性的情勢就算無法刺激資金流入貴金屬族群，也可望提供支撐。」

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，雖然 Fed 強調繼續升息是合適的，但不清楚 Fed 會採取何種升速、把利率升到多高，因此 10 年期公債殖利率已經降到 2.75%，比一個月前下滑 50 個基點。

Klearman 表示，更重要的是，10 年期公債的實質殖利率顯示，投資人似乎相信 Fed 將需比原本預測的更早降息，以對抗經濟減速甚至是衰退。

他指出，較低的實質利率、居高不下的能源價格——代表通膨可能長久保持在高點，這些因素都將支撐金價。

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