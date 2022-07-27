J.D. Power：美國7月新車銷售將因庫存短缺而下滑

諮詢機構 J.D. Power 和 LMC Automotive 表示，由於汽車製造商遭遇供應鏈混亂，經銷商的汽車短缺情形預計將導致 7 月美國汽車零售銷售下滑。

兩家顧問公司在周三 (27 日) 的一份報告中表示，在調整總銷售天數後，本月包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將同比下降 5.7%。

美國汽車製造商一直在努力應對由新冠疫情引發的供應鏈中斷，包括最近中國疫情封鎖造成的供應鏈中斷，而俄羅斯入侵烏克蘭更加劇了這個問題。

汽車業還必須與消費電子設備製造商等其他製造商爭奪有限的晶片供應。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 表示，「8 月整體汽車業的銷售步伐將繼續受到採購、生產和分銷挑戰的限制。」

但諮詢機構表示，供應短缺，加上強勁的需求，已經轉化為創紀錄的交易價格和經銷商獲利能力。

它們表示，美國 7 月新車價格可能保持在創紀錄水平附近，平均交易價格預計將上漲 12.3% 至 45869 美元。

經季節性調整後的全美新車總銷量年率預計為 1370 萬輛，較去年減少 90 萬輛。

機構還預計，2022 年全球汽車銷量將同比下降 0.8% 至 8080 萬輛。

它們指出，「雖然中國景氣有近期上漲潛力，但鑑於需求強勁，我們認為隨著庫存趨緊，銷量將會降溫。」