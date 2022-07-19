私募股權公司777 Partners再訂購30架波音737 MAX客機

私募股權公司 777 Partners 周二 (19 日) 同意，再購買 30 架波音 (BA-US) 737 MAX 飛機，擴大低成本航空公司規模。

這家總部位於邁阿密的投資公司表示，計劃採購主流的 737 MAX 8 型號，和更高載客量的 737 MAX 8200 版本。

該公司表示，打算最多採購 66 架 MAX 噴氣式飛機，部分原因是為成立一家全新的低成本航空公司。

這筆交易在 Farnborough 航展上宣布，繼去年 12 月宣布採購 30 架後，連同周二的宣布，777 Partners 總採購架數高達 134 架 MAX 飛機。

該公司已利用其採購的 737 MAX 成立 2 家廉航公司：加拿大超低成本航空公司 Flair 航空和今年開始營運的澳大利亞新創公司 Bonza 航空。

777 Partners 執行合夥人萬德 (Josh Wander) 表示：「這項新訂單代表我們航空業務強勁成長的另一個里程碑，也凸顯出我們與波音的合作夥伴關係。」

萬德指出，該訂單將有助其推出另一家計劃「在短期內」宣布成立的低成本航空公司。

他拒絕透露將在何處成立，但宣稱當地為「低成本航空旅遊的成熟市場」。

萬德說，「現在由 2 家廉航公司跨越兩大洲的 777 航空平台將，很快就會變成 3 家，未來將是 4 家、5 家和 6 家。」「使用 MAX 平台讓我們能夠向全球提供超低成本航空公司。」

777 表示，93% 的 Bonza 計劃航線目前還沒有其他任何航空公司提供服務，96% 目前沒有廉航服務。Flair 將服務加拿大、美國和墨西哥的 30 多個城市。

波音商業航空 CEO 迪爾 (Stan Deal) 表示，MAX 8200「的確在超低成本航空公司中優化了單位成本，因此它們可以將最優惠的價格傳遞給乘客。」