美銀：能源股走勢分化 涉及天然氣占優勢

美國銀行周二 (19 日) 發表研報認為，部分石油和天然氣生產商目前的股價低於合理價位，並看到這些公司在部分領域的新機遇，尤其是美國天然氣長期前景改善。

美國銀行表示，將 Southwestern Energy Company (SWN-US)、Ovintiv (OVV-US)、ConocoPhillips (COP-US)、EOG Resources Inc (EOG-US) 和 Canadian Natural Resources Ltd (CNQ-US) 評級從「中性」調升至「買入」；同時指出，從天然氣曝險以及抵禦通膨的能力來看，這些公司的表現突出。

不過，美國銀行也認為，由於對通膨的擔憂以及相關稅收問題，能源業的表現將出現「分化」，調降 California Resources Corp (CRC-US)、Denbury Inc (DEN-US) 和 Pioneer Natural Resources Co (PXD-US) 的評級。

其中，美國銀行將 California Resources Corp 目標價從 74 美元調降至 49 美元，評級從「買入」調降至「遜於大盤」。該行解釋，調降評級是因為通膨壓力可能損及「該公司本已是美國油氣類股中現金盈虧平衡點最高的投資組合之一」。

對於 Denbury Inc 而言，美國銀行表示，由於該公司的生產結構中 98% 是石油，「不符合我們認為美國天然氣將推動相對業績的觀點」。

最後，對於 Pioneer Natural Resources Co，該行認為，「現金稅對該公司自由現金流造成的不利影響未得到充分重視，而彈性股利的規模是其首選的現金回報工具。」