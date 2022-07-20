天然氣價格飆漲！德國能源巨擘Uniper快撐不下去 當局擬出手相救

路透周三（20 日）援引知情人士消息報導，根據德國政府討論的一項救援計畫條款，德國能源巨擘 Uniper 可能獲准將部分上漲的天然氣成本轉嫁給消費者，以應對高漲的天然氣成本與資金短缺問題。

德國政府目前正努力拯救這家公營事業公司，在西方國家與俄國的經濟對峙中，該公司成為犧牲品。這場對峙導致天然氣價格飆升，並引發民眾對今年冬季能源嚴重短缺的擔憂。

知情人士透露，德國政府傾向入股 Uniper 高達 30% 的股權，並稱這是救助該公司的首選方案，預料該救助方案的規模將達到 10 億歐元左右，而且協議可能將在本周達成。

不過目前尚不清楚，Uniper 可以根據該協議轉嫁出多少成本，也不清楚德國政府會採取何種措施保護一般家庭免受天然氣價格大幅上漲的影響。

知情人士表示，細節仍在討論中，可能在周五與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的會議上討論。此外，德國與芬蘭政府、Uniper 及其母公司 Fortum 之間的談判仍未達成最終協議，方案細節仍可能改變。芬蘭擁有 Fortum 51% 的股份，而 Fortum 持有 Uniper 78% 的股份。

上述知情人士還說，必須在下周一（25 日）達成對 Uniper 的救助方案，屆時由於俄國天然氣供應減少，該公司可能會面臨更嚴重的資金問題。

報導稱，Uniper 每天都在虧損，因為俄羅斯國營天然氣公司 Gazprom 減少天然氣供應，因此 Uniper 被迫以更高價格從其他來源購買天然氣。

另外有德國媒體報導，救助 Uniper 的方案還有計劃將該公司從德國國營復興信貸銀行（KfW）的信貸額度從 20 億歐元提高至 80 億歐元（約 82 億美元）。

目前歐洲各國政府都在密切留意北溪一號是否能在明（21 日）如期重啟。