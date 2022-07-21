俄國恢復北溪一號天然氣供應 產能降至30%

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號自 7 月 11 日起展開為期 10 天的歲修，並於台北時間週四 (21 日) 中午 12 時許如期重啟、恢復供氣。

德國聯邦網路局 (Bundesnetzagentur) 局長 Klaus Mueller 推文指出，北溪一號經過定期維護，提請輸送天然氣 (Nomination) 仍處於較低的水平，產能約 30%，低於歲修前的 40%。

(圖片：Klaus Mueller 推特)

Mueller 指出，提請輸送天然氣 (Nomination) 在接下來的兩個小時內具有約束力，一天之內做出的任何改變都是非常不尋常的。

在歲修以前，北溪一號一共只有 2 座渦輪機運轉，其餘都交由德國西門子能源 (Siemens Energy) 公司維修，西門子先前將其中一座渦輪機送往加拿大維修，後續加拿大以制裁俄羅斯為由不願返還，直到近期才運回俄羅斯。

俄羅斯總統普丁週三表示，俄羅斯將履行向歐洲供應天然氣的承諾，但他警告，如果在加拿大進行維修的渦輪機不能很快返回俄羅斯，北溪一號最早下週可能將產能銳減至 20%，因為另一台渦輪機必須在 7 月 26 日送修。

普丁說，透過北溪管線每日輸往德國的天然氣將自 6000 萬立方公尺進一步降至 3000 萬立方公尺，若未及時更換渦輪，則輸氣量可能只有原本的五分之一。

普丁還提到，俄羅斯可以啟動近期才剛落成但尚未啟用的北溪二號管線，但只能提供一半的輸氣量，另一半必須滿足俄羅斯國內需求。